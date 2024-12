Mo: Blinken arrivato in Giordania, focus su Siria, Gaza e Libano

Amman, 12 dic. (Adnkronos) - Antony Blinken è arrivato in Giordania dove incontrerà il re Abdullah nella città di Aqaba, sul Mar Rosso, per discutere della Siria dopo la caduta di Bashar al-Assad. Il segretario di Stato americano, che subito dopo l'incontro si recherà...

Amman, 12 dic. (Adnkronos) – Antony Blinken è arrivato in Giordania dove incontrerà il re Abdullah nella città di Aqaba, sul Mar Rosso, per discutere della Siria dopo la caduta di Bashar al-Assad. Il segretario di Stato americano, che subito dopo l'incontro si recherà in Turchia – ha riferito il Dipartimento di Stato – discuterà delle priorità degli Stati Uniti di garantire che le scorte di armi chimiche della Siria siano messe in sicurezza e distrutte, di facilitare il flusso di aiuti umanitari e impedire che il Paese venga utilizzato come "base del terrorismo".

Blinken incontrerà anche il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi e durante il suo viaggio discuterà dei conflitti a Gaza e in Libano, ha affermato il Dipartimento di Stato.