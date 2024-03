Mo: Guterres, 'consenso crescente per dire a Israele che è necessario cessate il fuoco'

Amman, 25 mar. (Adnkronos) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che esiste un crescente consenso internazionale sul fatto che la comunità internazionale debba dire a Israele che è necessario un cessate il fuoco. Intervenendo in una conferenza stampa in Giordania, il capo dell'Onu ha affermato che è “assolutamente fondamentale preservare la vita della popolazione di Gaza” e che le Nazioni Unite “hanno insistito sulla necessità di un cessate il fuoco”.

“All’inizio”, ha detto Guterres, “la nostra voce era relativamente sola, ma ora vediamo sempre più la comunità internazionale riconoscere la stessa cosa. Vediamo emergere un consenso crescente nella comunità internazionale per dire agli israeliani che il cessate il fuoco è necessario. Il consenso aumenta negli Stati Uniti, nell’Unione Europea, per non parlare ovviamente del mondo musulmano, per dire chiaramente agli israeliani che qualsiasi invasione via terra di Rafah potrebbe significare un disastro umanitario".