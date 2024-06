Mo: Hezbollah rivendica lancio razzi contro il nord di Israele

Tel Aviv, 19 giu. (Adnkronos) – Hezbollah ha rivendicato numerosi attacchi missilistici dentro e intorno alla città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele. Secondo il gruppo libanese, alcuni razzi hanno colpito il quartier generale della 769a Brigata Orientale israeliana nella città. Il Times of Israel riferisce che gli attacchi hanno danneggiato proprietà in diverse aree ma non sono state segnalate vittime.