Mo: La Russa, 'non ci può essere Europa senza ebrei'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Il Senato segue il dramma del popolo di Israele, segue le vicende che interessano gli ebrei non solo di Israele, ma di Italia e di ogni parte del mondo. Non solo non ci può essere Europa, non ci possono essere paesi europei senza ebrei, ma non ci può essere la nostra realtà storica e culturale senza le radici cristiano ed ebraiche". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando a Palazzo Giustiniani una delegazione della comunità ebraica, tra cui il Rabbino Menachem Margolin, presidente e fondatore dell'Associazione ebraica europea e Regina Slusny, sopravvissuta alla Shoah. Con loro anche la senatrice di Fdi, Ester Mieli.

"Lo spirito anti-ebraico non era scomparso, ma covava sotto la cenere la volontà di annientare lo Stato di Israele", sottolinea la seconda carica dello Stato- . La Russa ha parlato di un 'anti-ebraismo e l'anti-sionismo che continua a essere presente in maniera preoccupante sia pure con minoranze ma in tutta Europa. Noi speriamo e confidiamo che Israele sappia mettere in campo tutte le risorse possibili per eliminare la minaccia e evitare che in futuro si ripetano atti di aggressione".

"Contiamo anche che Israele sappia trovare i modi, tutti i modi, anche quelli diplomatici per cercare di riportare a casa tutti gli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e sappia distinguere tra gli uomini che vogliono Hamas e che seguono Hamas o che accettano Hamas dai palestinesi che senza colpe, io penso che ce ne siano, si trovano in quel territorio", conclude La Russa.