Mo: Magi, 'Meloni strumentalizza violenze di pochi per non dare risposte a molti'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Centinaia di migliaia di persone sono scese pacificamente in piazza in tutta Italia per manifestare contro la carneficina in corso a Gaza e la strage di diritti, di diritto e di democrazia che sta compiendo il criminale Netanyahu. A Bologna, Cagliari, Perugia, Genova, Napoli, Torino, Roma, Bari e in tantissime altre città italiane, adulti, bambini, anziani, giovani, studenti, operai, liberi professionisti, pensionati, semplici cittadini, mondo dell’associazionismo religioso e del volontariato stanno chiedendo che Israele fermi l’occupazione di Gaza".

Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Ma stanno anche denunciano l’atteggiamento complice del governo Meloni, che si rifiuta di riconoscere lo Stato di Palestina, come invece stanno facendo, o hanno già fatto, Portogallo, Canada, Australia, Regno Unito, Francia e altre grandi democrazie. L’Italia invece non vuole nemmeno approvare il pacchetto di sanzioni proposto dall’Unione europea, che va a colpire i ministri di Netanyahu, che prevede lo stop alla collaborazione militare con Israele e l’imposizione di dazi a prodotti israeliani. Queste persone scese in piazza oggi hanno chiesto che Meloni riconosca apertamente i crimini di guerra commessi nella Striscia. Una mobilitazione di tantissimi italiani e italiane che hanno sfilato pacificamente nelle nostre strade".

"La desta sta ignorando tutto questo e strumentalizza gli scontri avvenuti in poche città, principalmente Bologna e Milano, per spostare l’attenzione e continuare a non dare risposte, evadere dalla realtà e fuggire dal Parlamento, come fa Meloni che proprio oggi ha annunciato che manderà Tajani a riferire in aula il 2 ottobre: tardi e male. Condanniamo fermamente le violenze e gli atti di vandalismo nelle strade, che nulla hanno a che fare con il sostegno alla causa palestinese: Meloni e la destra però non usino gli scontri di oggi ad opera di pochi per ignorare le richieste dei molti”.