Mo: sabato Schlein, Conte e leader Avs vedranno Abu Mazen

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Sabato tra le ore 12 e le ore 13 e 30, il presidente dell'Anp Abu Mazen incontrerà separatamente all’Hotel Rome Cavalieri Waldarf Astoria i leader delle opposizioni Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli con Nicola Fratoianni. Seguiranno incontri con Anpi e Arci insieme ai Sanitari per Gaza e alla comunità palestinese.