Mo: Starmer, 'profondamente preoccupato per gli attacchi israeliani'

Londra, 19 mar. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere "profondamente preoccupato" per la ripresa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, ritenendo il numero delle vittime "veramente scioccante".

"Sono profondamente preoccupato per la ripresa dell'azione militare israeliana a Gaza", ha detto il primo ministro ai deputati del suo governo. "Le immagini dei genitori che trasportano i loro figli in ospedale sono davvero scioccanti, così come il numero di persone che sono state uccise".