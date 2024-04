Mo: Tajani, 'raccapricciante che donne in ostaggio subiscano violenza'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "I familiari degli ostaggi mi hanno raccontato le loro storie drammatiche. Un conto è il dramma di chi combatte, un altro quello di chi subisce passivamente la violenza assieme alle conseguenze di una guerra. Particolarmente raccapricciante è che le donne subiscano violenza. In Italia ci battiamo contro i femminicidi e la violenza sulle donne. Anche i prigionieri di guerra devono essere rispettati. Se poi vengono trattati come schiavi del sesso, allora non stiamo più parlando di guerra, ma di è in un momento di violenza disumano che ricorda la Gestapo e le SS". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajano al termine del suo incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.

"Abbiamo parlato anche delle vittime dell'ong colpita l'altro giorno – ha aggiunto Tajani – e il ministro ha ribadito il dispiacere di Israele per quanto accaduto. Stanno accertando i fatti ed era sinceramente rammaricato".