Montagna: Cnsas, 'con maltempo rischio distacchi e valanghe su Alpi nel fine settimana'

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Il maltempo che sta imperversando su tutto il Nord Italia potrebbe creare rischi di valanghe su diverse zone delle Alpi, per tutto il fine settimana. Lo comunica in una nota il Cnsas: "Il bollettino di Arpa Lombardia -si legge nella nota- indica il pericolo di valanghe da '3-marcato' in aumento a '4-forte' su Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, Prealpi Lariane, Orobie, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane e Adamello. L’indice è moderato nelle Prealpi Varesine, debole nell’Appennino Pavese".

Ciò premesso, "il bollettino precisa che 'gli abbondanti apporti nevosi incrementano e sovraccaricano i recenti accumuli che presentano un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi. Il distacco è possibile con un debole sovraccarico generando valanghe di anche di grandi dimensioni. Attività valanghiva spontanea in progressivo aumento durante la nevicata con fenomeni di dimensioni grandi e molto grandi'". Per questo, avverte il Cnsas, "per qualsiasi tipo di escursione si raccomanda la massima attenzione nella scelta degli itinerari e, in tutti i casi in cui è previsto, l’obbligo tassativo di artva, pala e sonda".

Si precisa, inoltre, che "è necessaria la massima attenzione anche per le escursioni a quote più basse, in caso di attraversamento di canali che potrebbero essere oggetto di scaricamento di valanghe avvenute sui pendii più in quota". E dunque è bene "tenere d’occhio gli aggiornamenti". Il prossimo è previsto per domani, sabato 24 febbraio, alle ore 13. Sul sito ufficiale del 'bollettino neve e valanghe' di Arpa Lombardia sono indicati tutti i dettagli per area e per giornata e anche l’evoluzione della situazione meteorologica (https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/neve-e-ghiacciai/bollettino-neve-e-valanghe/).