Montagna: ritrovato senza vita 55enne scomparso domenica in Valtrompia2

Montagna: ritrovato senza vita 55enne scomparso domenica in Valtrompia2

(Adnkronos) - A lanciare l'allarme, nella serata di domenica, è stata la moglie del 55enne, non vedendolo rientrare. La donna ha fornito le indicazioni sul luogo dove si era diretto il marito, che aveva detto di voler fare un'escursione in solitaria. Immediatamente sono scattate le ...

(Adnkronos) – A lanciare l'allarme, nella serata di domenica, è stata la moglie del 55enne, non vedendolo rientrare. La donna ha fornito le indicazioni sul luogo dove si era diretto il marito, che aveva detto di voler fare un'escursione in solitaria. Immediatamente sono scattate le ricerche, che hanno coinvolto carabinieri e vigili del fuoco, oltre a uomini del soccorso alpino e del Sagf della guardia di finanza.

L'area, ricca di sentieri e molto conosciuta dagli escursionisti, è situata tra boschi rigogliosi, montagne e canaloni e, proprio per questo, è particolarmente difficile da raggiungere, oltre che quasi per nulla coperta dal segnale telefonico. I soccorritori hanno lavorato fino a quando il buio non li ha costretti a fermarsi. Poi, alle prime ore della mattinata successiva, sono ripartiti con l'ausilio degli elicotteri e di unità cinofile.

Intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio, il ritrovamento del cadavere da parte degli uomini del soccorso alpino, a una quota di 1.600 metri. L'uomo, un ingegnere originario di Provaglio d'Iseo, nel bresciano, è stato trovato ai piedi di un canalone. Sul corpo sono state trovate ferite compatibili con una caduta.