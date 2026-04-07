Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno - Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 del ranking, che al primo turno ha vinto il derby con il connazionale Moise Kouame ...

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Jannik Sinner debutta all’Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L’azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 del ranking, che al primo turno ha vinto il derby con il connazionale Moise Kouame per 6-3, 7-5. Sinner, all’esordio sulla terra rossa europea dopo i trionfi sul cemento americano nei tornei di Indian Wells e Miami, scende in campo nel secondo incontro sul Campo Centrale.

Dove vedere Sinner-Humbert? Le partite dell’azzurro al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita

La mattinata a Montecarlo si è aperta con il match di Matteo Berrettini, approdato al secondo turno dopo il ritiro di Bautista Agut.

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