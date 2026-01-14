Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 7...

Roma, 14 gen (Adnkronos) - È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Fedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al S...