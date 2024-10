Motomondiale: Gp Thailandia, vince Bagnaia, secondo Martin, terzo Acosta

Buriram 27 ott. (Adnkronos) - Pecco Bagnaia vince il gran premio di Thailandia e accorcia su Martin nella lotta per il mondiale. Lo spagnolo chiude secondo sfruttando una caduta di Marc Marquez e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Acosta.Parte fortissimo Martin, che br...

Buriram 27 ott. (Adnkronos) – Pecco Bagnaia vince il gran premio di Thailandia e accorcia su Martin nella lotta per il mondiale. Lo spagnolo chiude secondo sfruttando una caduta di Marc Marquez e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Acosta.

Parte fortissimo Martin, che brucia Bagnaia, in pole position, e si mette al comando della corsa, resistendo anche al ritorno di Pecco. La pioggia caduta nelle scorse ore in Thailandia rende la pista scivolosa e comincia a mietere vittime fin dal quarto giro, con Bezzecchi, Quartararo, Savadori, che oggi sostituiva Oliveira sull'Aprilia, Fernandez, Morbidelli e Bastianini, vincitore della Sprint di ieri, che cadono in curva. Intanto il gap tra Martin e Bagnaia si riduce, mentre Marquez è più staccato in terza posizione. Al quarto giro arriva il primo colpo di scena: Martin sbaglia clamorosamente una curva e va lungo, venendo sorpassato sia da Pecco che dallo spagnolo. A questo punto è Marquez il primo sfidante di Bagnaia. Il campione del mondo prova a fare una gara pulita per non rischiare nulla sul bagnato, ma questa strategia favorisce Marc, suo futuro compagno di squadra, che si avvicina fino a tentare, fallendo, il sorpasso al nono giro. Il pericolo scampato sveglia Bagnaia, che ricomincia a spingere mentre la pista si fa più asciutta e le gomme, da bagnato, cominciano a soffrire.

Marquez tenta di nuovo l'assalto a tredici giri dalla fine, ma viene neutralizzato ancora da Pecco. Lo spagnolo rimane incollato al pilota azzurro e continua a spingere, ma al giro successivo un cordolo lo punisce: la moto cade e anche lui è costretto al ritiro. La sfortuna di Marquez è un regalo per Bagnaia ma anche per Martin, che si riscopre secondo con un distacco di due secondi e mezzo dalla testa della corsa. Al terzo posto c'è Jack Miller, da sempre molto forte sul bagnato, che riduce sempre più il gap e mette Martin nel mirino. Il leader del mondiale però riprende ritmo e non rischia nulla, non riuscendo però ad avvicinare mai Bagnaia. Nelle retrovie gran rimonta di Di Giannantonio, che risale fino alla quarta posizione sorpassando Miller, sceso dal podio dopo essere stato superato da Acosta. Bagnaia vince quindi il gran premio di Thailandia, accorcia in classifica su Martin, ora a +17, secondo, mentre Acosta termina terzo.