Myanmar: partito filo-militare vince il seggio di Suu Kyi nelle elezioni della giunta

Naypyidaw, 12 gen. (Adnkronos/Afp) - Il principale partito filo-militare del Myanmar ha vinto nel seggio parlamentare della leader democratica detenuta Aung San Suu Kyi nelle elezioni svoltesi sotto il governo della giunta militare. Lo ha dichiarato un alto funzionario del Partito dell'Unione p...

Naypyidaw, 12 gen. (Adnkronos/Afp) – Il principale partito filo-militare del Myanmar ha vinto nel seggio parlamentare della leader democratica detenuta Aung San Suu Kyi nelle elezioni svoltesi sotto il governo della giunta militare. Lo ha dichiarato un alto funzionario del Partito dell'Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo, che ha voluto mantenere l'anonimato perché non autorizzato a divulgare i risultati, aggiungendo che il partito filo-militare ha "vinto a Kawhmu", l'ex seggio di Suu Kyi nella regione di Yangon.