Natalità: Mattarella, 'apertura alla vita legata a valori umani decisivi per bene comune'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Sull'apertura alla vita si fondano valori umani che sono decisivi per costruire coscienze libere e pensare al bene comune. Il tema delle nascite importa fattori culturali, sociali, antropologici che contribuiscono a chiudere nel presente gli orizzonti personali e sociali". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla quinta edizione degli Stati generali della natalità.