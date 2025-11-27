Natalità: Mattarella cita Papa Francesco, 'è principale indicatore per misurare speranza'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "La natalità, la generazione dei figli, disse Papa Francesco parlando all’edizione degli Stati generali di due anni fa, 'è l’indicatore principale per misurare la speranza, la speranza di un popolo'. Parole che devono far riflettere. È la vita, è il futuro, che rischiano di venire toccati, ridimensionati. Sono beni non misurabili con cifre, come lo è il Pil, dai quali però dipendono la qualità e l’energia del nostro vivere, il nostro rapporto con il presente e con il domani, la percezione della sicurezza e quella della precarietà".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla quinta edizione degli Stati generali della natalità.