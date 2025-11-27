Natalità: Mattarella, 'tema vitale per Italia ed Europa'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Ciascun popolo, ciascuna comunità sa bene che la continuità si manifesta nel succedersi delle generazioni e il livello di sostituzione, di avvicendamento che le accompagna è conseguenza del modello di società che si sarà concorso a...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Ciascun popolo, ciascuna comunità sa bene che la continuità si manifesta nel succedersi delle generazioni e il livello di sostituzione, di avvicendamento che le accompagna è conseguenza del modello di società che si sarà concorso a costruire. È un tema vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla quinta edizione degli Stati generali della natalità.