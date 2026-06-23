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Nba, mercato si accende: Antetokoumpo lascia Milwaukee e va a Miami

Nba, mercato si accende: Antetokoumpo lascia Milwaukee e va a Miami

(Adnkronos) - Un colpo scuote il mercato Nba. I Milwaukee Bucks cedono Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat in un maxiscambio. Il 31enne greco lascia Milwaukee dopo 13 stagioni impreziosite dal titolo vinto nel 2021. I Bucks ottengono un pacchetto di giocatori: Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez...

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(Adnkronos) – Un colpo scuote il mercato Nba. I Milwaukee Bucks cedono Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat in un maxiscambio. Il 31enne greco lascia Milwaukee dopo 13 stagioni impreziosite dal titolo vinto nel 2021. I Bucks ottengono un pacchetto di giocatori: Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr.e Kasparas Jakucionis. Miami cede anche 3 prime scelte (2026, 2031 e 2033) e accetta di scambiare la prima scelta 2030 e la seconda nel 2033 come riferisce il network Espn. 

L’attuale contratto di Antetokounmpo scade al termine della stagione 2026-2027.

L’ala sarà in grado di firmare un nuovo accordo già a gennaio, con un prolungamento da 275 milioni per 4 anni. Se il giocatore decidesse di prolungare l’attuale accordo esercitando l’opzione per il 2027-2028, poi potrebbe firmare un triennale da 214 milioni. In entrambi i casi, Miami punta ovviamente a trattenere il giocatore con un progetto a lungo termine. 

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