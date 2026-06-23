Home > Flash news > Mondiali, oggi Inghilterra-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla

Mondiali, oggi Inghilterra-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla

Mondiali, oggi Inghilterra-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo l'Inghilterra ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 23 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta il Ghana nella seconda partita del gruppo L, dopo il successo all'esordio contro la Croazia. La selezione africana arriva invece dalla vittoria di misura contro Panama, al debu...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inghilterra ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 23 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta il Ghana nella seconda partita del gruppo L, dopo il successo all’esordio contro la Croazia. La selezione africana arriva invece dalla vittoria di misura contro Panama, al debutto in questa Coppa del Mondo.

Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Ghana, in campo alle 22 ora italiana:  

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel. 

Ghana (4-4-2): Asare; Seneya; Adjetey, Opoku, Mensah; Issahaku, Sibo, Owusu, Sulemana; Semenyo, Ayew.

Ct: Queiroz. 

 

La partita dei Mondiali tra Inghilterra e Ghana sarà visibile in diretta su Dazn e Rai 1 e in streaming sull’app di Dazn e su Rai Play. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Portogallo
19:00CESTGirone K
Uzbekistan
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Ghana
Domani
Panama
01:00CESTGirone L
Croazia
Colombia
04:00CESTGirone K
RD Congo

Risultati

Oggi
Giordania
12FT · Girone J
Algeria
Norvegia
32FT · Girone I
Senegal
lun 22 giu
Francia
30FT · Girone I
Iraq
Argentina
20FT · Girone J
Austria
Aggiornato 07:48 CEST