Caffè a ultrasuoni: come funziona la nuova tecnologia che rivoluziona la preparazione

Una scoperta rivoluzionaria nel mondo del caffè: l'espresso a ultrasuoni preparato senza acqua calda. Scopri come funziona e perché potrebbe cambiare il modo di bere il caffè.

Il mondo del caffè è in fermento grazie a una scoperta scientifica che promette di rivoluzionare il modo in cui prepariamo la nostra bevanda preferita. Ricercatori australiani hanno sviluppato un metodo innovativo per preparare l’espresso a ultrasuoni eliminando la necessità di acqua calda e riducendo significativamente il consumo energetico.

Questa nuova tecnica, frutto della collaborazione tra l’Università del Nuovo Galles del Sud e l’Università di Sydney, utilizza onde sonore ad alta frequenza per estrarre i composti aromatici, gli oli e la caffeina dal caffè macinato.

Il risultato è un espresso che, secondo i test di assaggio, non ha nulla da invidiare a quello tradizionale.

Il processo innovativo dietro l’espresso a ultrasuoni

Il cuore del sistema è un dispositivo metallico chiamato trasduttore che genera vibrazioni ultrasoniche. Queste vibrazioni si propagano attraverso l’acqua e i fondi di caffè, creando un fenomeno noto come cavitazione acustica.

Durante questo processo, si formano e collassano minuscole bolle che agiscono come spazzole microscopiche, rompendo la superficie dei granuli di caffè e rilasciando i composti desiderati.

Il metodo è stato perfezionato attraverso numerosi test, regolando variabili come la consistenza della macinatura e la durata dell’esposizione alle onde sonore. Il risultato è un espresso concentrato e aromatico, pronto in meno di tre minuti, ma con un consumo energetico ridotto del 75% rispetto ai metodi tradizionali.

I risultati dei test di assaggio

Per verificare la qualità del caffè preparato con ultrasuoni, è stato organizzato un test alla cieca con 100 volontari. Ai partecipanti sono state servite quattro tazze di caffè: un espresso tradizionale, un espresso a ultrasuoni, un caffè americano tradizionale e uno ottenuto con ultrasuoni. Tutti i campioni sono stati preparati al momento e serviti alla stessa temperatura.

I risultati sono stati sorprendenti: i partecipanti non sono riusciti a distinguere l’espresso a ultrasuoni da quello tradizionale. Inoltre, il caffè filtro preparato con ultrasuoni è stato preferito rispetto a quello tradizionale, con un gradimento superiore per l’amarezza e il sapore complessivo.

Le implicazioni per il futuro del caffè

Questa innovazione potrebbe avere un impatto significativo sia a livello domestico che industriale. Per le aziende che producono bevande al caffè pronte da bere, il concentrato ottenuto a temperatura ambiente potrebbe essere utilizzato direttamente per bevande in bottiglia, bevande a base di latte o prodotti a base di caffè freddo. Inoltre, il concentrato potrebbe essere spedito e diluito in un secondo momento, riducendo non solo il consumo energetico ma anche i tempi di lavorazione.

Per gli utenti domestici e le piccole caffetterie, il risparmio energetico del 75% rappresenta un vantaggio notevole. Tuttavia, la fase di ricerca continua, e l’ostacolo più grande è già stato superato: il caffè preparato con ultrasuoni ha un sapore eccellente. Chissà che in futuro le macchine con le cialde che conosciamo oggi non vengano sostituite da quelle a ultrasuoni.