Nucleare: Grossi, 'energia nucleare va 'accelerata', fusione a portata di mano'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Sfide e opportunità per l'Italia, l'Europa e il mondo. C'è un ritorno verso il nucleare, per le sfide della crescita economica e del cambiamento climatico e la ricerca di energie pulite. Il nucleare non deve essere solo accettato, ma 'accelerato'. Ogni giorno, industrie collegate a settori più dinamici dell'economie fanno accordi con aziende nucleari, perché la domanda e l'elettrificazione è una realtà. Dobbiamo offrire nuove opportunità". Lo ha detto il direttore Generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, intervenendo alla Farnesina all’Evento inaugurale, a livello ministeriale, del Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione (“World Fusion Energy Group”).

"La fusione è a portata di mano, moltissimi soni i paesi del mondo che hanno iniziative sul piano della fusione – ha sottolineato Grossi – Non è una realtà utopistica e bisogno collegare il settore privato a questo bisogno. Per questo è necessaria una piattaforma inclusive e coesiva e perciò l'Aiea ha deciso di articolare tutti questi impegni a livello della ricerca con gli investitori privati. Abbiamo tutti i pezzi del puzzle, dobbiamo metterli insieme. E' un momento importante per cogliere questa opportunità: come si dice, tutte le strade portano a Roma, ma da Roma, grazie a questa iniziativa, parte la strada per avere benefici dal settore nucleare".