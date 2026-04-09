Home > Flash news > Orrore in casa in Sardegna, 41enne uccide il padre con un cacciavite

Orrore in casa in Sardegna, 41enne uccide il padre con un cacciavite

orrore in casa in sardegna 41enne uccide il padre con un cacciavite 2

(Adnkronos) - Orrore in casa in Sardegna: un 41enne ha ucciso il padre con un cacciavite. L'omicidio si è consumato in un appartamento di Bosa, tra Oristano e Alghero. Verso le 14 Paolo Pinna si è scagliato contro il padre Giuseppe colpendolo ripetutamente al torace con un cacciavite.  I soccors...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Orrore in casa in Sardegna: un 41enne ha ucciso il padre con un cacciavite. L’omicidio si è consumato in un appartamento di Bosa, tra Oristano e Alghero. Verso le 14 Paolo Pinna si è scagliato contro il padre Giuseppe colpendolo ripetutamente al torace con un cacciavite.  

I soccorsi per il 78enne si sono rivelati inutili e i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno arrestato il figlio con l’accusa di omicidio.

Ora il 41enne si trova in caserma, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)