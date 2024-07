Pakistan: 7 persone uccise in attacco terroristico nel nord-ovest

Islamabad, 16 lug. (Adnkronos) - Sette persone sono state uccise in un attacco a un centro sanitario nel nord-ovest del Pakistan, in quella che è la seconda azione terroristica in 24 ore nella regione. Lo ha riferito l'esercito pakistano, aggiungendo che fra gli uccisi risultano operator...