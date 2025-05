Papa: le congratulazioni del gruppo Ecr in Ue

Roma, 8 mag. Adnkronos) – “Congratulazioni a Papa Leone XIV, il primo americano ad ascendere alla Sede di Pietro. La sua elezione è un momento di importanza globale, un ponte tra continenti, tradizioni e generazioni. Guardiamo alla sua evidente integrità, alla sua autorità morale, alla sua profonda esperienza pastorale e al suo appello all'unità in un mondo diviso.

L'antica cerimonia che ha eletto il nuovo pontefice ci lega alla storia ma anche al futuro”. Così i copresidenti del gruppo Ecr al Parlamento Europeo Nicola Procaccini e Patryk Jaki.

“Come conservatori, crediamo che il futuro dell'Europa debba rimanere radicato nei valori cristiani che hanno plasmato la nostra civiltà: dignità umana, verità, responsabilità e libertà. Festeggiamo l'elezione di Papa Leone XVI e ci uniamo a milioni di fedeli nell'augurargli serenità e forza. Per Nicola Procaccini, copresidente dell'ECR: "Papa Leone XIV porta con sé le speranze di milioni di persone. Come europei, guardiamo alla sua voce per ricordare le radici cristiane della nostra civiltà e la forza che esse offrono in tempi di confusione e di dubbio".

Patryk Jaki, copresidente dell'ECR ha affermato: "Ci congratuliamo con Papa Leone XIV con rispetto e sincerità. Gli auguriamo forza e saggezza nella sua missione, in un momento in cui la voce della Chiesa è vitale".