Papa: Lupi, 'suo nome forte richiamo a responsabilità sociale'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Ho più di un motivo per accogliere con gioia questa notizia. Primo, la chiesa ha il suo pastore, il successore di Pietro, il vicario di Cristo in terra. Secondo, i cardinali hanno dato un forte segno di unità al popolo di Dio e al mondo eleggendo il nuovo papa in sole quattro votazioni.

Terzo, è – come lui ha ricordato – un figlio di Sant’Agostino, un vescovo che ha saputo capire il dramma degli uomini del suo tempo e viverlo con loro. Quarto è stato a lungo missionario in Perù, e questo ci ricorda lo scopo della nostra fede e dell’unità dei cristiani. Quinto e ultimo, non so perché abbia scelto il nome di Leone, è un nome che lego alla dottrina sociale della chiesa di cui Leone XIII fu antesignano. E anche questo è simbolicamente un forte richiamo per la nostra responsabilità come politici”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.