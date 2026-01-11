Home > Flash news > Pd: Sensi, 'cacciare quelli come me e cambiare su Kiev? Non succeder&agr...

Pd: Sensi, 'cacciare quelli come me e cambiare su Kiev? Non succederà'

default featured image 3 1200x900

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un importante dirigente del mio partito oggi teorizza - a parte cacciare quelli come me, ma poco importa - di trasformare il Pd sul tema Ucraina nella Lega o nei Cinque Stelle. In un partito di destra, insomma. Più sensibile alle ragioni del Cremlino che di Ky...

di Pubblicato il

Roma, 11 gen (Adnkronos) – "Un importante dirigente del mio partito oggi teorizza – a parte cacciare quelli come me, ma poco importa – di trasformare il Pd sul tema Ucraina nella Lega o nei Cinque Stelle. In un partito di destra, insomma. Più sensibile alle ragioni del Cremlino che di Kyiv. Non succederà". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.