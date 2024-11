Pnrr: Foti, 'nuovo successo governo Meloni che incassa ok alla VI rata'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Il parere positivo della commissione europea al pagamento della sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una ottima notizia. Non solo perché in Italia arriveranno altri 8,7 miliardi di euro, risorse preziose per proseguire sulla strada...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Il parere positivo della commissione europea al pagamento della sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una ottima notizia. Non solo perché in Italia arriveranno altri 8,7 miliardi di euro, risorse preziose per proseguire sulla strada di ammodernamento della Nazione, ma soprattutto perché la commissione, con il via libera di oggi, certifica che l’Italia sta lavorando bene, sta centrando gli obiettivi posti e lo sta facendo evidentemente più in fretta delle altre nazioni. Siamo riusciti a fare passi in avanti fondamentali per rendere competitiva l’Italia, farla crescere capitalizzando la straordinaria opportunità che arriva dal Pnrr. Si è creata una grande squadra che, anche e soprattutto grazie al lavoro svolto dal ministro Raffaele Fitto, ha lavorato senza sosta. I risultati si vedono”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’italia alla Camera dei deputati.