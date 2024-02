Pnrr: Pd, 'surreale Ciriani che incolpa Parlamento per assenza Fitto in aula'

Pnrr: Pd, 'surreale Ciriani che incolpa Parlamento per assenza Fitto in ...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Surreale Ciriani che motiva l’assenza aula di Fitto dando colpa al Parlamento, che ha sospeso i lavori per il Congresso del Ppe (come ha chiesto Forza italia). Tradotto: Fdi sta dando la responsabilità di una gestione poco chiara del Pnrr a Forza italia. Sono le prime scintille tra Ppe e i Conservatori europei della Meloni?". Così fonti parlamentari Pd commentano le parole del ministro Luca Ciriani sull'informativa del ministro Raffaele Fitto in aula.