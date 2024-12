Politica: Calenda appello a tutti i leader, 'trasparenza in guadagni politici'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Quanto sta accadendo in America dimostra che i confini dei conflitti di interesse si sono spostati troppo in là. Il primo argine di contenimento è la trasparenza. Presenteremo una proposta di legge affinché tutti gli eletti debbano rendere pubbl...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Quanto sta accadendo in America dimostra che i confini dei conflitti di interesse si sono spostati troppo in là. Il primo argine di contenimento è la trasparenza. Presenteremo una proposta di legge affinché tutti gli eletti debbano rendere pubblici non solo gli importi dei loro guadagni ma anche da chi li ricevono e a che titolo. Proporremo a tutte le forze politiche di cofirmare la proposta. Mi sembra il minimo sindacale per restituire dignità ed autorevolezza alla politica". Lo scrive Carlo Calenda sui social taggando i leader di tutti i partiti, da Giorgia Meloni a Elly Schlein.