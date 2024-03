Pse: domenica 10 marzo convegno 'Europa che vogliamo' di Energia popolare

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - In continuità con il congresso del Pse che si è svolto in questi giorni a Roma, Energia popolare ha organizzato per domenica prossima 10 marzo a Milano 'L’Europa che vogliamo'. L’iniziativa, che si terrà a partire dalle 9.30 all&r...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – In continuità con il congresso del Pse che si è svolto in questi giorni a Roma, Energia popolare ha organizzato per domenica prossima 10 marzo a Milano 'L’Europa che vogliamo'. L’iniziativa, che si terrà a partire dalle 9.30 all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (Piazza città di Lombardia, 1), vedrà la partecipazione di iscritti e amministratori locali, a partire dal sindaco di Milano, Beppe Sala, e sarà articolata in tre panel intervallati dai contributi di Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit, il commissario europeo al Lavoro che sarà il candidato della famiglia dei Socialisti e dei Democratici per la guida della prossima Commissione europea.

Il primo panel riguarderà 'L’Europa alla sfida della transizione ecologica e digitale'; il secondo 'La società che cambia: lavoro, welfare e migrazioni'; e il terzo 'Per una politica estera e di difesa comune'. Nei panel -riferisce un comunicato- si confronteranno personalità della società civile con chi di noi è o sarà maggiormente impegnato sulle sfide europee. I lavori verranno chiusi dal presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini