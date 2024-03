Pse: Orlando, 'Con Schmit per un'Ue sociale, contro austerità e rigore'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Con Nicolas Schmit abbiamo lavorato, quando ero al Governo, per dare una dimensione sociale all'Europa, a partire dalle direttive sul salario minimo e sulle piattaforme digitali, dove c'è ancora del lavoro da fare per superare le resistenze di alcuni...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "Con Nicolas Schmit abbiamo lavorato, quando ero al Governo, per dare una dimensione sociale all'Europa, a partire dalle direttive sul salario minimo e sulle piattaforme digitali, dove c'è ancora del lavoro da fare per superare le resistenze di alcuni paesi Ue. La sua candidatura alla presidenza della Commissione europea per il Pse incarna al meglio quella spinta che i socialisti devono dare all'Europa nel segno dell'inclusione, della sostenibilità sociale e ambientale e per i diritti dei lavoratori contro il ritorno alla stagione del rigore e dell'austerità con il Patto di Stabilità". Così il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dei lavori del Congresso del Pse a Roma.