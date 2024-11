Rai: Boschi (Iv), 'concentriamoci su riforma governance, Europa ci chiede di correre'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Io non so se la riforma della governance Rai sia la priorità, però visto che siamo già impegnati in Commissione sulla riforma vorrei concentrarmi su questo anche perché i tempi stringono. La nuova cornice europea ci chiede di correre e di ...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Io non so se la riforma della governance Rai sia la priorità, però visto che siamo già impegnati in Commissione sulla riforma vorrei concentrarmi su questo anche perché i tempi stringono. La nuova cornice europea ci chiede di correre e di rivedere quello che è il nostro sistema. Io credo che sarebbe saggio non ridursi all'ultimo minuto ed accelerare in Parlamento". Così Maria Elena Boschi (Iv), vice presidente della Commissione di vigilanza Rai intervenendo a Palazzo Giustiniani al convegno 'Le sfide del servizio pubblico'.

"Vorrei provare a rispondere alla domanda di Barbara Floridia: come tenere fuori i partiti dalla Rai garantendo ad una azienda di stato di continuare a fare il servizio pubblico? Oggi, come noto, sono esponente di un partito di opposizione, ma in passato ho svolto ruoli di governo rilevanti partendo dalla riforma 2015 usata da Conte, Draghi e Meloni in cui si sono alternati 4 amministratori delegati; una riforma usata da tutti, tranne che da Renzi, che nessuno dal 2015 ha cambiato". E' conseguente quindi, secondo Boschi, che "se vogliamo eliminare la politica dalla Rai privatizziamo. Se l'azienda invece rimane pubblica, il controllo politico ci deve stare e questo giustifica il canone", conclude.