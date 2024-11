Rai: Mattarella, 'servizio pubblico essenziale per democrazia in epoca algoritmi'**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "In un tempo in cui la definizione del nostro orizzonte quotidiano passa attraverso algoritmi, per loro natura riduttivi della realtà a visioni conflittuali, il servizio pubblico di informazione ha il dovere di proporsi come strumento che ritrae e interpreta cr...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "In un tempo in cui la definizione del nostro orizzonte quotidiano passa attraverso algoritmi, per loro natura riduttivi della realtà a visioni conflittuali, il servizio pubblico di informazione ha il dovere di proporsi come strumento che ritrae e interpreta criticamente la complessità della realtà autentica, essenziale per percorsi di partecipazione democratica". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato ha inviato alla presidente della commissione parlamentare Vigilanza Rai, Barbara Floridia, in occasione degli Stati generali del Servizio pubblico.