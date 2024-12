Rai: Vigilanza, centro destra diserta su voto a Agnes, è la sesta volta**

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - Il centrodestra in blocco ha disertato la seduta di stamane in Vigilanza Rai, convocata per il voto sul presidente del cda in pectore, Simona Agnes. A quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti Dario Carotenuto e Dolores Bevilacqua (M5S), Dafne Musolino e Maria E...

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – Il centrodestra in blocco ha disertato la seduta di stamane in Vigilanza Rai, convocata per il voto sul presidente del cda in pectore, Simona Agnes. A quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti Dario Carotenuto e Dolores Bevilacqua (M5S), Dafne Musolino e Maria Elena Boschi (IV), Stefano Graziano (PD). Non è stata stabilita una nuova data di convocazione.