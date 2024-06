Redditometro: Ternullo (Fi), 'abolizione sarà grande risultato per Paese'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Le parole del Ministro Ciriani confermano che la battaglia di Forza Italia per l’abolizione del redditometro ha portato ad un grande risultato per il Paese, con una ampia condivisione da parte di tutta la maggioranza. Questo era l’unico epilogo possibile...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Le parole del Ministro Ciriani confermano che la battaglia di Forza Italia per l’abolizione del redditometro ha portato ad un grande risultato per il Paese, con una ampia condivisione da parte di tutta la maggioranza. Questo era l’unico epilogo possibile per uno strumento vessatorio che va archiviato definitivamente mentre vanno incentivati strumenti molto più moderni, basati sul principio di un fisco amico che dialoga con il contribuente e non lo opprime. Dopo la vittoria sulla sugar tax, con l’abolizione del Redditometro Forza Italia si conferma una garanzia per cittadini ed imprese contro l’oppressione fiscale". Così in una nota la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.