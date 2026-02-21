Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Un organo di rilievo costituzionale come il Csm nominato per sorteggio? No, grazie. Non esiste in nessun paese del mondo. Vorreste, per fare un esempio, che il consiglio comunale fosse nominato per sorteggio?". Così in un post su Instagram il Partito Democratico.
Home > Flash news > Referendum: Pd, 'Csm a sorteggio? No grazie, non esiste in nessun paese ...
Referendum: Pd, 'Csm a sorteggio? No grazie, non esiste in nessun paese al mondo'
Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Un organo di rilievo costituzionale come il Csm nominato per sorteggio? No, grazie. Non esiste in nessun paese del mondo. Vorreste, per fare un esempio, che il consiglio comunale fosse nominato per sorteggio?". Così in un post su Instagram il Partito Dem...