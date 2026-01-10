Report: Carotenuto (M5S), 'destra italiana isterica con giornalismo libero e fastidioso'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Ringraziamo Maurizio Gasparri per averci aiutato a capire quale sia la spina nel fianco che gli duole rispetto alla questione Bellavia-Report. Nel suo insensato auspicio che sia l'Antimafia ad indagare sui presunti dossier del consulente della trasmissione, il ...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Ringraziamo Maurizio Gasparri per averci aiutato a capire quale sia la spina nel fianco che gli duole rispetto alla questione Bellavia-Report. Nel suo insensato auspicio che sia l'Antimafia ad indagare sui presunti dossier del consulente della trasmissione, il senatore forzista ci dà un utile indizio per capire che il problema per lui e per il Governo non è Bellavia ma le rivelazioni di Report sui legami tra mafia ed eversione nera in relazione alle bombe del 1992".

Lo afferma Dario Carotenuto, capogruppo M5S in Vigilanza Rai.

"Lo ringraziamo -ribadisce- per averci messo sulla buona strada per comprendere l'isteria della destra italiana contro un giornalismo troppo libero e troppo fastidioso per chi ha scheletri che vuole restino nascosti nell'armadio. Giornalisti liberi sotto attacco, come quei magistrati che ostinatamente resistono al disegno antidemocratico dei fratelli della P2 di separare le carriere".