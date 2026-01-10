Report: Lega, 'M5S contro Cerno come scolari Maduro'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Quello del M5S contro il direttore de ‘Il Giornale’ è un atteggiamento da scolari di Maduro. Cerno e la sua redazione stanno scoperchiando un vaso di Pandora sul quale troppi stanno girando la testa dall’altra parte e che vede la Lega princ...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Quello del M5S contro il direttore de ‘Il Giornale’ è un atteggiamento da scolari di Maduro. Cerno e la sua redazione stanno scoperchiando un vaso di Pandora sul quale troppi stanno girando la testa dall’altra parte e che vede la Lega principale vittima. Siamo certi che tutte le altre forze parlamentari saranno al nostro fianco al voto per costituire una commissione d’inchiesta sui dossieraggi che hanno falsato, addirittura compromesso, le carriere di innocenti e falsato le elezioni delegittimando persone e partiti”.

Così i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.