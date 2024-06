Riforme: M5S, 'inopportuna intervista Barbera su premierato'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Troviamo irrituale e inopportuna l'intervista rilasciata oggi dal presidente della Corte costituzionale, Augusto Barbera, nella quale, pur partendo da prudenti premesse, entra nel merito di alcuni punti cardine della riforma del premierato. Peraltro, visto che ha scelto di esprimersi sul contenuto del testo, rileviamo come molte delle sue affermazioni siano in contrasto con quanto osservato da decine di altri autorevoli costituzionalisti che abbiamo ascoltato nelle audizioni". Lo affermano, in una nota, i componenti del Movimento Cinque Stelle nelle commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.