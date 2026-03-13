Home > Flash news > Roma, via libera a nuovo stadio: Assemblea Capitolina approva piano fattibilità

Roma, via libera a nuovo stadio: Assemblea Capitolina approva piano fattibilità

Roma, via libera a nuovo stadio: Assemblea Capitolina approva piano fattibilità

(Adnkronos) - Via libera al nuovo stadio della Roma. Oggi, venerdì 13 marzo, con 39 voti favorevoli, 5 astenuti (il gruppo di Fratelli d'Italia, ndr) e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle, l'Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte)...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Via libera al nuovo stadio della Roma. Oggi, venerdì 13 marzo, con 39 voti favorevoli, 5 astenuti (il gruppo di Fratelli d’Italia, ndr) e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) del nuovo stadio della AS Roma, che sorgerà a Pietralata. 

“L’approvazione in Assemblea Capitolina della delibera del progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta un momento storico.

Roma compie un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura moderna e sostenibile”, ha scritto in una nota Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, “è il risultato di un lavoro approfondito, serio e condiviso. Non parliamo solo di stadio a disposizione della squadra di calcio, ma di un’opera che garantisce un chiaro equilibrio tra investimento privato e interesse pubblico, assicurando interventi di rigenerazione urbana, miglioramento della mobilità, nuove aree verdi e benefici concreti per il quadrante interessato e per la città”.

 

“Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri, la giunta, l’assessore Maurizio Veloccia, le commissioni capitoline competenti, gli uffici e tutti i consiglieri che con responsabilità hanno contribuito a questo percorso, così come l’As Roma per la proficua collaborazione istituzionale. Quello di oggi”, ha concluso Celli, “è un passaggio importante per il futuro di Roma e per i tifosi romanisti”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Rep. Ceca
18:00CESTGirone A
Sudafrica
Svizzera
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Canada
00:00CESTGirone B
Qatar
Messico
03:00CESTGirone A
Corea del Sud

Risultati

Oggi
Uzbekistan
13FT · Girone K
Colombia
Ghana
10FT · Girone L
Panama
mer 17 giu
Inghilterra
42FT · Girone L
Croazia
Portogallo
11FT · Girone K
RD Congo
Aggiornato 17:52 CEST