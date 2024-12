Russia: Medvedev andrà in Cina in settimana

Russia: Medvedev andrà in Cina in settimana

Pechino, 11 dic. (Adnkronos/Afp) - L'ex presidente russo Dmitry Medvedev sarà in visita in settimana a Pechino per colloqui con i leader del principale partner di Mosca. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, aggiungendo che "la visita in Cina di Medvedev è un impo...