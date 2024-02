Sardegna: Bersani, 'squillo tromba arrivato, adesso tutti in Abruzzo'

Sardegna: Bersani, 'squillo tromba arrivato, adesso tutti in Abruzzo'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Lo squillo di tromba è arrivato! Grazie Alessandra per come hai guidato la riscossa sarda. Adesso, tutti in Abruzzo!". Lo scrive su X Pier Luigi Bersani....