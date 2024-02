Sardegna: Biancofiore, 'Meloni ci ha messo la faccia da leader autentico'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “La Sardegna si sapeva sin dall’inizio non sarebbe stato terreno facile per il centrodestra, secondo tutti i report. Giorgia Meloni, però, nonostante le note difficoltà, da presidente del Consiglio in carica ha deciso comunque di metterci la facc...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “La Sardegna si sapeva sin dall’inizio non sarebbe stato terreno facile per il centrodestra, secondo tutti i report. Giorgia Meloni, però, nonostante le note difficoltà, da presidente del Consiglio in carica ha deciso comunque di metterci la faccia dimostrando ancora una volta di essere un leader autentico. A lei va il mio plauso e spero di tutto il centrodestra, a parte qualche nota stonata che potrebbe consegnarsi al silenzio, per essersi dimostrata ancora una volta quel comandante in capo che non abbandona mai la sua truppa". Lo affermala senatrice Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo del Senato Civici d’Italia-Noi moderati-Maie.

"Surreale poi -aggiunge- le ricostruzioni che leggo in queste ore che paragonerrebbero la Todde alla Meloni e l’arretramento di Fdi rispetto alla politiche. Ci sta che le sinistre facciano il gioco delle parti avendo vinto se pur per uno zero virgola, ma gli analisti seri sanno che i dati delle Politiche e delle Regionali non sono mai comparabili e che la leadership di Giorgia Meloni resta salda nel Paese e soprattutto nel cuore degli italiani. Rappresentare la Todde come l’anti Meloni volendo ascrivere la sconfitta al premier, è una falsità storica di cui le sinistre hanno certamente contezza. Spero la abbia anche il centrodestra che si deve ricompattare immediatamente perché governare è una responsabilità che va oltre i singoli egoismi di partito".