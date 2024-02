Sardegna: Ist.Cattaneo, voto disgiunto Lega non determinante per vittoria Todde**

**Sardegna: Ist.Cattaneo, voto disgiunto Lega non determinante per vittoria T...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna "è stato decisa da un margine ridotto" ma "risulterebbe improprio addebitarne la responsabilità ai soli voti leghisti 'dissenzienti'. La nostra analisi rivela che sia a Sassari sia a Cagliari ci sono stati apporti alla candidata del centrosinistra di dimensioni nel complesso pari o superiori, provenienti anche dagli elettorati di altri partiti del centrodestra". Questa l'analisi dell'Istituto Cattaneo, sulla base dei flussi elettorali, in merito al voto disgiunto in Sardegna.

Secondo l'Istituto Cattaneo, la vittoria della candidata del centrosinistra sarebbe dovuta "principalmente alle caratteristiche intraviste dagli elettori nei due principali candidati, e soprattutto dalla capacità attrattiva personale della neo-presidente, potenziata dalla forte intesa e dal convinto sostegno del Pd sardo, in un clima segnato da un eccesso di ottimismo preventivo e di conflitti interni nel centrodestra, oltre che – come ha notato la stessa Todde – dallo sdegno diffuso per le cariche delle forze dell’ordine contro gli studenti a Pisa. Una differenza di 0,3% punti percentuali, ovviamente, può essere spiegata da ciascuno di questi fattori, nessuno dei quali risulta però, in sé stesso, determinante".

La 'capacità attrattiva' della candidata del centrosinistra ha consentito un sostegno trasversale: "La vittoria di Todde è stata favorita da diversi apporti. Alessandra Todde è l’unica candidata che intercetta trasversalmente voti provenienti da elettori delle liste di altre coalizioni. Ottiene voti sia da elettori del 'terzo polo' guidato da Renato Soru sia dal elettori di partiti di centrodestra. Estraneo a questa dinamica, Truzzu non beneficia di quasi nessun apporto esterno. Inoltre, Todde attrae la quasi totalità degli elettori 'senza partito' (che non hanno espresso il voto di lista)".

"I nostri dati -prosegue l'analisi del Cattaneo- non consentono di rispondere in maniera definitiva al quesito riguardo al peso dei 'tradimenti' di cui, secondo una congettura diffusa, sono indiziati gli elettori della Lega. Secondo le nostre stime, a Sassari la quota di elettori leghisti che hanno defezionato è marginale. A Cagliari questa quota risulta invece abbastanza consistente in rapporto al totale dei voti andati alla Lega. Secondo le stime prodotte dal nostro modello statistico, più di un terzo degli elettori leghisti di Cagliari hanno votato per Alessandra Todde. Parliamo di percentuali relativamente piccole di consensi (1,5%) in rapporto al totale dei voti validamente espressi per i candidati presidenti nella città di Cagliari".

Quanto all'andamento dei partiti, "l’elettorato 5 Stelle rimane volatile e maldisposto a partecipare al voto in elezioni regionali o amministrative. Il M5S passa dal 23,6% delle politiche al 7,8% delle regionali. La direzione politica di Giuseppe Conte non è riuscita quindi a modificare questa caratteristica. La base del Pd si conferma invece 'costante', incline cioè a partecipare con continuità a tutti gli appuntamenti elettorali. Il Pd perde 4 punti percentuali verso le liste locali ma nel complesso tiene e, con il 13,8%, risulta, seppure di poco, primo partito dell’isola".

Mentre "il principale partito di governo, Fdi, subisce una doppia sconfitta. Vede quasi dimezzata l’ampiezza della sua base elettorale in Sardegna (13,6%) rispetto alle elezioni politiche del 2022 (23,6%), mentre il suo candidato alla presidenza risulta un handicap più che un asset per la coalizione". Ma secondo l'analisi dell'Istituto Catteneo non si può dire che si tratti di una "inversione di tendenza in termini elettorali" rispetto alle politiche del 2022.