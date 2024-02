Sardegna: Lollobrigida, 'prima Schlein e poi Todde, Meloni fa da esempio positivo'

Roma, (Adnkronos) - "C'è la prima donna presidente della Regione Sardegna, come avvenuto per il Pd con la prima donna segretario. Hanno seguito l'esempio della prima donna premier in Italia, che è Giorgia Meloni. C'è un esempio positivo della Meloni che sta c...

Roma, (Adnkronos) – "C'è la prima donna presidente della Regione Sardegna, come avvenuto per il Pd con la prima donna segretario. Hanno seguito l'esempio della prima donna premier in Italia, che è Giorgia Meloni. C'è un esempio positivo della Meloni che sta cambiando la società italiana". Così il ministro Francesco Lollobrigida interpellato dai cronisti alla Camera sul voto in Sardegna.

E' stato un errore candidare Truzzu? "No, non è stato il candidato in grado di battere la sua avversaria che è stata, oggettivamente, più brava, anche della sua coalizione".