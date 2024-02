Sardegna: Panini (Avs), 'risultato straordinario che parla anche a Paese'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Il voto per le regionali in Sardegna è davvero molto importante. Lo è perché è la prima vittoria, dopo le politiche del settembre 2022, delle forze di centrosinistra e perché restituisce a quell’isola una Istituzione regione ...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Il voto per le regionali in Sardegna è davvero molto importante. Lo è perché è la prima vittoria, dopo le politiche del settembre 2022, delle forze di centrosinistra e perché restituisce a quell’isola una Istituzione regione in grado di non essere più la peggior Cenerentola d’Italia. Quindi buon lavoro ad Alessandra Todde, agli eletti nella lista Alleanza Verdi Sinistra e nelle altre liste che hanno sostenuto convintamente la candidata presidente". Così il responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana, Enrico Panini.

"Innanzitutto tiene la partecipazione al voto: una lieve flessione rispetto al 2019 ma niente di paragonabile – prosegue l’esponente dell’ Alleanza Verdi Sinistra – alle percentuali relative al numero dei votanti che da diverso tempo registriamo ogni volta che si vota. Sicuramente ha pesato l’impegno di ogni forza politica, tutte consapevoli del valore anche generali di queste elezioni. Però ci pare che molto abbia influito il fatto che, diversamente dalle politiche del 2022, era presente, riconoscendosi in un unico candidato Presidente, il campo largo delle forze di opposizione al governo. Il voto dei capoluoghi di provincia e delle città con la più alta presenza di residenti registra esattamente questo effetto che ridà fiducia ad un elettorato che, a fronte della contrapposizione nel campo largo progressista, aveva deciso in altre occasioni di non votare".

"Netto il giudizio che emerge nel voto rispetto alle politiche del governo, esemplare al riguardo il voto di Cagliari città nella quale un sindaco candidato Presidente registra un flop di dimensioni enormi. Molto positivo il risultato di Alleanza Verdi Sinistra che conquista 31.836 voti con una percentuale di consensi pari al 4,70%, terza lista per voti su 10 liste a sostegno di Alessandra Todde. Ma il risultato sommato delle tre liste di sinistra a sostegno di Alessandra è del 10% circa. Certo, i voti non si sommano aritmeticamente ma ogni tanto dovrebbero insegnare che l’unità paga politicamente ed elettoralmente e non è necessario in ogni occasione costruire nuovi simboli e nuovi nomi. Queste elezioni, che ognuno di noi ha vissuto con trepidazione fino all’ultimo minuto anche se in cuor nostro eravamo certi del risultato, segnano un pesante colpo per il governo delle destre – conclude Panini – e per la Presidente del Consiglio e Salvini in particolare e dicono alle forze politiche del campo largo (come a noi piace chiamarlo) che le sfide che abbiamo davanti si possono vincere a condizione che dalla Sardegna si traggano le giuste conclusioni. Infine un grazie grande come il mondo alle donne e agli uomini di Alleanza Verdi Sinistra della Sardegna: siete stati meravigliosi".