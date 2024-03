Sardegna: Todde, 'sono serena, margine tra 1.450 e 1.600 voti per noi'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "I dati delle 22 sezioni mancanti che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista ci lasciano stare tranquilli. Poi aspetteremo quello che comunicherà il tribunale della Corte di Appello di Cagliari. Ma voglio dire serenamente che per riuscire ad andare contro l'evidenza del tribunale occorre fare ricorso e deve essere motivato. Un riconteggio totale non è proprio previsto dalla legge, si può fare per singole sezioni e deve essere motivato. Io sono molto serena e tranquilla". Così Alessandra Todde a In Mezz'ora su Rai3, parlando dell'esito del voto di una settimana fa in Sardegna.

Quale è il margine al momento? "Abbiamo un'evidenza di una forchetta tra 1450 e 1600 voti. Ben lontani dai 200 voti di cui ho sentito vagheggiare qualche giorno fa…".