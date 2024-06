Schillaci: "Proroga scudo penale garantisce ambiente sereno a nostri medici"

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “La responsabilità professionale in ambito sanitario è un tema complesso che ha trovato da subito l’attenzione del Governo. Garantire un ambiente di lavoro sereno ai nostri medici significa assicurare alle persone i migliori livelli di cura e assistenza. La proroga dello scudo penale per tutto il 2024 è una chiara testimonianza dell'impegno su questo fronte così come il lavoro in corso per ridurre la medicina difensiva e definire un quadro normativo che tuteli i professionisti della salute senza compromettere i diritti dei cittadini. In questo contesto, è senza dubbio rilevante il contributo che le società scientifiche possono dare in supporto e di stimolo alle istituzioni”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio inviato al convegno del Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC), dal titolo ‘La colpa medica, le linee guida e il ruolo delle società scientifiche’ in corso a Roma (Palazzo Teodoli), promosso dal Collegio Italiano dei Chirurghi con il patrocinio dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata.