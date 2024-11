Sciopero: Lega, 'dove è diritto italiani di muoversi? Bene Salvini su precettazione'

Roma, 26 nov. Adnkronos) - “In due anni di governo sono stati proclamati 1.342 scioperi, uno al giorno. Cifre da capogiro che vanno oltre il sacrosanto diritto alla mobilitazione. Ma non esiste solo questo di diritto. Dov’è quello degli italiani di potersi muovere per andare a lav...

Roma, 26 nov. Adnkronos) – “In due anni di governo sono stati proclamati 1.342 scioperi, uno al giorno. Cifre da capogiro che vanno oltre il sacrosanto diritto alla mobilitazione. Ma non esiste solo questo di diritto. Dov’è quello degli italiani di potersi muovere per andare a lavoro, a scuola o in ospedale? Bene ha fatto il ministro Salvini a ridurre l’astensione dal lavoro da 8 a 4 ore”. Così i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto