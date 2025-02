Sei Nazioni, Italia-Galles 22-15: vittoria azzurra a Roma

Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Dopo il ko all'esordio in Scozia, l'Italia si riscatta e batte 22-15 il Galles oggi 8 febbraio in un match della seconda giornata del Sei Nazioni 2025 allo stadio Olimpico di Roma.La Nazionale del ct Quesada mette la testa avanti con la meta di Capuozzo e i pia...

Roma, 8 feb. – (Adnkronos) – Dopo il ko all'esordio in Scozia, l'Italia si riscatta e batte 22-15 il Galles oggi 8 febbraio in un match della seconda giornata del Sei Nazioni 2025 allo stadio Olimpico di Roma.

La Nazionale del ct Quesada mette la testa avanti con la meta di Capuozzo e i piazzati di Allan nel primo tempo. Il match si complica nella ripresa. I dragoni vanno a segno con la meta di Wainwright e poi con una meta di penalità che lascia gli azzurri addirittura in 13: nonostante i 2 uomini in meno, l'Italia gestisce il finale di gara e conduce in porto la vittoria, la seconda consecutiva contro il Galles dopo quella conquistata un anno fa a Cardiff.

"Quello che cerchiamo è la crescita di questa squadra e vincere con un gioco difficile e pragmatico e con la disciplina: è una vittoria molto importante e sono fiero, in queste condizioni mi è piaciuta tanto", dice Quesada a Sky Sport. "Alla fine ci sono state due punizioni stupide contro di noi, per fortuna la buona gestione del 90% della partita ci ha permesso di vincere. E' un buon risultato per noi, che ci fa crescere ulteriormente", aggiunge. "Non abbiamo mai cambiato il piano che ci ha portato alla vittoria, oggi era importante giocare questo rugby: avevo paura che i ragazzi si annoiassero perché loro vogliono sempre attaccare", dice ancora. L'Italia torna in campo il 23 febbraio quando ospiterà la Francia.